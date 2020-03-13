Balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı
İZMİR'in Urla ilçesinde, balıkçı teknesi ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 125 göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
13.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:22
İZMİR'in Urla ilçesinde, balıkçı teknesi ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 125 göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde göçmenlerin bulunduğu istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce durdurulan teknedeki 51 Afganistan, 26 Mısır, 20 İran, 10 Suriye, 8 Pakistan, 5 Irak, 3 Sri Lanka, 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 125 göçmen yakalandı. Öte yandan, teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 kişi ise gözaltına alındı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Urla, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Güncel
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Güncel
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Güncel
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Güncel
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Güncel
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi