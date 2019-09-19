Haberler » 3. Sayfa » Haber

Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Zonguldak'ta Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, balıkçı barınağında operasyon düzenledi.

19.09.2019 16:47Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Zonguldak'ta Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, balıkçı barınağında operasyon düzenledi. Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince 18 Eylül günü 21.00 sularında Kozlu Balıkçı Barınağında yapılan operasyonda 'gırgır' diye tabir edilen bir balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt tespit edildi.

Olay Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilirken, 1 şüpheli ve 4 tanık olmak üzere 5 kişinin ifadesine başvuruldu. Ele geçirilen 4 bin 500 litre akaryakıta ise el konuldu.

Öte yandan, ele geçirilen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:43 Kuzey Marmara Otoyolu'nda ölümlü kaza
17:43 Tunus eski Cumhurbaşkanı bin Ali hayatını kaybetti
17:40 Tokat'ta, orman yangını büyümeden söndürüldü
17:31 Darbecilere yemek hazırlattığı iddia edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı
17:29 Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi.
17:27 Çocuğunun yanında karısını öldürdü
17:25 Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü otobüs kazası davasında mütalaa