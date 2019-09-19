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Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Zonguldak'ta Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, balıkçı barınağında operasyon düzenledi.

19.09.2019 16:55Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Zonguldak'ta Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, balıkçı barınağında operasyon düzenledi. Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince 18 Eylül günü 21.00 sularında Kozlu Balıkçı Barınağında yapılan operasyonda 'gırgır' diye tabir edilen bir balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt tespit edildi.
Olay Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilirken, 1 şüpheli ve 4 tanık olmak üzere 5 kişinin ifadesine başvuruldu. Ele geçirilen 4 bin 500 litre akaryakıta ise el konuldu.
Öte yandan, ele geçirilen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğu öğrenildi.
(İHA)

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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