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Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandıZONGULDAK - Zonguldak'ta Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, balıkçı barınağında operasyon düzenledi.

19.09.2019 19:03
Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, balıkçı barınağında operasyon düzenledi. Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince 18 Eylül 2019 tarihi 21.00 sularında Kozlu Balıkçı Barınağında yapılan operasyonda 'gırgır' tabir edilen balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt tespit edildi.
Olay Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilirken, 1 şüpheli ve 4 tanık olmak üzere 5 kişinin ifadesine başvuruldu. Ele geçirilen 4 500 litre akaryakıta ise el konuldu.
Öte yandan ele geçirilen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğu öğrenildi.
Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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