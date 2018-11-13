13 Kasım 2018, 07:55

Balıkçı Teknesinde Boğazı Kesilerek Öldürüldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balıkçı teknesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi boğazı kesilerek öldürüldü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balıkçı teknesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada Gökhan Dağlıoğlu (36), boğazı kesilerek öldürüldü.

2 ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay gece saatlerinde Filyos beldesindeki balıkçı barınaklarında demirli bir teknede meydana geldi. Gökhan Dağlıoğlu (36) ile A.R. ve G.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Dağlıoğlu, boğazı kesilerek öldürüldü. 2 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

JANDARMA EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Gökhan Dağlıoğlu'nun cesedi olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Filyos Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, şüphelilerden A.R.'yi olay yeri yakınlarında saklandığı evde, diğeri ise belde çıkışında aracıyla kaçarken yakalandı.

Filyos,Çaycuma,Zonguldak
13 Kasım 2018 Salı 07:55



YORUMLAR (5)
ANTİDEMOKRAT: ne oldu sizin demokrasiniz resmi tefeci bankalarınız insanları soydular soğana çevirdiler
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DÜRBÜNLÜ: memleket ne hale geldi,başkanın umurunda bile değil.
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DİYARLI : Daha neler göreceğiz bu AF çıkışında içerdeki boronlara çıkar vay çocuklarımızın haline allah babalara annelere yardım etsin AF çıkmasın
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ANDSMERO: refah sevıyesı çok yuksek ulkede yaşıyoruz ve hıc krız bızı vurmadı hatta daglarda koyunlar mutlulukla otluyorlar. bize heryer trabzon diyen hamsi kafalarla dolmuş heryer erzincan tulum peynırı ile dolmuş
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KOZANLI: Memleket ne hale geldi başkanin umrunda bile degil
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