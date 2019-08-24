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Balıkçı teknesinde yangın: 3 yaralı

Adana'da denizdeki balıkçı teknesinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

24.08.2019 15:04
Balıkçı teknesinde yangın: 3 yaralı
Adana'da denizdeki balıkçı teknesinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yumurtalık ilçesinde balık avlamak için denize açılan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredeki balıkçı teknelerindeki vatandaşlar, tekneye yanaşarak içindeki Savaş Ağca, oğlu Tuğşat Ağca ve Cemal Gökçe'yi yaralı olarak kurtardı.
Yaralılardan Savaş Ağca, önce Ceyhan Devlet Hastanesi'ne sonra Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer iki yaralının tedavisi Yumurtalık İlçe Hastanesi'nde sürüyor.
Öte yandan yaralılardan Savaş Ağca'nın MHP İmamoğlu İlçe Başkanı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkçı teknesinde yangın: 3 yaralı

Yumurtalık, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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