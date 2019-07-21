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Balıkçı teknesinin alabora olması - Kayıp kişileri arama çalışmaları yeniden başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu, göle düşerek kaybolan biri çocuk, iki kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı.

21.07.2019 10:13
Manisa'nın Salihli ilçesinde, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu, göle düşerek kaybolan biri çocuk, iki kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı.
Marmara Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu göle düşen Nebi Saygı (28) ve Mesut Karakülah'ı (13) arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edildi.
AFAD, Jandarma ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi'nin de destek verdiği aramalarda su altı ekipleri göle dalış gerçekleştirdi.
Gölde aramalar devam ederken kayıp kişilerin aileleri de çalışmaları takip etti.
Olay
Tekelioğlu Mahallesi mevkisinden dün Marmara Gölü'ne açılan 5 balıkçıyı taşıyan tekne, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıkta, henüz belirlenemeyen nedenle alabora olmuş, göle düşenlerden 3'ü, çevredeki balıkçıların müdahalesiyle kurtarılmıştı.
Diğer iki kişiye ise ulaşılamamış, havanın kararması sonucu dün akşam arama çalışmalarına ara verilmişti. Balıkçı teknesinin alabora olması - Kayıp kişileri arama çalışmaları yeniden başladı
Kaynak: AA
Marmara Gölü, Salihli, Manisa, Güncel

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