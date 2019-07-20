Haberler» Güncel» Haber

Balıkçılar 1 Eylül'ü bekliyor

RİZE (İHA) – 1 Eylül'de sona erecek olan av yasağının bitmesini bekleyen balıkçılar yaz aylarını boş geçirmiyor.

20.07.2019 10:28 Balıkçılar 1 Eylül
RİZE (İHA) – 1 Eylül'de sona erecek olan av yasağının bitmesini bekleyen balıkçılar yaz aylarını boş geçirmiyor. 15 Nisan'da av yasağının başlamasıyla motorlarını ve takalarını karaya bağlayan Rizeli balıkçılar, ağlarını motorlardan indirdi. Böylelikle av sezonu boyunca tahrip olan ekmek teknesi ağların onarım zamanı başlamış oldu.

Rize Merkez Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınaklarında ağ onarımı yapan balıkçılardan biri olan Birol Bahtiyar "Bütün ekip ile birlikte gelecek sezona hazırlanıyoruz. Şu an yırtık olan balık ağlarının onarımını yapıyoruz. 1 Eylül tarihine kadar onarımlar sürecek. Önceki sezon Karadeniz'de bol Palamut vardı, gelecek sezonda yine aynı bolluk içinde geçmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE
Kaynak: İHA
Eylül, Rize, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:45   Endüstri 4.0 ile robotlar işlerimizi ele mi geçirecek?
10:44   Başkan Ataç: "Özel çocuklarımıza sahip çıkmamız çok önemli"
10:44   Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 2 bin 443 olaya müdahale etti
10:44   EDİRNE GURBETÇİ YOĞUNLUĞU, YUNAN VE BULGAR TURİSTİN EDİRNE'YE GELİŞİNİ AZALTTI
10:44   İZMİR FETÖ İLE KORKUTTUKLARI KADINA 5 MİLYON LİRALIK VİLLASINI SATTIRDILAR
10:44   ANTALYA GÖRME ENGELLİ MERVE'NİN YKS BAŞARISI
10:44   ANTALYA OĞLU 9 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLEN ANNENİN FERYADI ADALET İSTİYORUM