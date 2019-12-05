Haberler » Güncel » Balıkçılar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ'da balıkçılar Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:39Balıkçılar AA'nın
'da balıkçılar Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen balıkçılar, , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Balıkçılardan İdris , haber kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatında çektiği "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" fotoğrafını seçti. Yaşam kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" fotoğrafını seçen Şeremet, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" karesine oy verdi.
Tayfalardan Ahmet Şahin de haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz Trabzon'da çektiği "Sarıkamış Şehitleri Anısına" fotoğrafını seçti. Yaşam kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" fotoğrafını seçen Şahin, spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın Azmi" karesine oy verdi.
Şeremet, AA muhabirine yaptığı açıklamada fotoğrafların çok anlamlı olduğunu belirterek "Muhabirler anı çok güzel yakalamış. Ülkemizde ve yurt dışında yaşanan olaylar fotoğraflarla çok iyi yansıtılmış. Bu kadar güzel fotoğraf içinden seçim yapmak zor oldu. Emek veren muhabirleri tebrik ediyorum." dedi.

Behçet Alkan, Tekirdağ, Şeremet, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:41 Erdoğan: "Tüm dostlarımızdan terör örgütlerine karşı daha yoğun, daha ilkeli bir mücadele... - Haber
18:40 Kastamonu'da "insan kaçakçılığı" operasyonunda 8 kişi yakalandı - Haber
18:39 Ankara ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi - Haber
18:38 Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı - Haber
18:37 Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz projesi Çankırı'da devam ediyor - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:35 Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
5.12.2019 18:43:38