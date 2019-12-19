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Balıkçılar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Beylikdüzü'nde balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:36 Balıkçılar, AA'nın

'nde balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Balıkçılar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in " polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğrafına oy veren balıkçılar, "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " 'da Kandil akşamı", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Balıkçı Kenan Balcı, seçim yapmakta zorlandıklarını belirterek, "Ancak duygularımızı kabartan çok güzel kareleri seçtik. Gerçek, ciddi haberleri bizlere hızlıca ve doğru şekilde ulaştırdığı için AA'ya teşekkür ederiz." dedi.

Emre Can Özbek de fotoğrafları çok beğendiklerini aktararak, seçim yaparken duygulandıklarını ifade etti.

Hikmet Acar ise fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.


Mustafa Yalçın, Beylikdüzü, Çamlıca, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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