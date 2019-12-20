Haberler » Güncel » Balıkçılar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Balıkçılar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları oyladı.

20.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:30 Balıkçılar, AA'nın
'nin ilçesindeki balıkçılar, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları oyladı.
Balıkçılar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına" başlıklı fotoğrafına, "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" başlıklı fotoğrafını seçti.
Balıkçı Özdal Alas ise "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" isimli karesini tercih etti.
Karakaş, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.
Fotoğraflarda milli duyguların ön planda olduğunu belirten Karakaş, "AA'nın bu fotoğraf yarışmasında benim gördüğüm kadarıyla milli duygular, eğitim ve azim fotoğrafını beğendim. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel." dedi.
Her zaman AA'nın haber politikasını beğendiği aktaran Karakaş, "Doğru haber ve doğru bilgilendirme politikası bizleri çok memnun ediyor. Ajans çalışanları her zaman bizim yanımızda ve sorunlarımızı, dertlerimizi duyurmaya gayret gösteriyor. Çalışmalarından dolayı kuruma teşekkür ederim." diye konuştu.
Alas da fotoğrafların her birinin ayrı bir değer olduğunu vurgulayarak, "Fotoğraflar heyecan yaratıyor. Her biri ayrı güzellikte ve vermek istediği mesaj ayrı. Çok anlamlı fotoğraflar var içinde. İnsanı heyecanlandıran fotoğraflar da var. Milli takımımızın fotoğrafı beni duygulandırdı." ifadesini kullandı.

Hüseyin Yıldız, Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:58   'Cezaevinde isyan' ihbarı, tatbikat çıktı - Haber
13:58   10. IICEC konferansı, enerji dünyasını buluşturdu - Haber
13:58   TBB'den Emeğin Hukuku Kurultayı - Haber
13:58   Türkiye'deki sığınmacılara mali yardım programı kapsamında 3 sözleşme imzalandı - Haber
13:53   Bursa inşaat sektörü UR-GE ile yurt dışına açılacak - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:03:27