Balıkçılar bu sezon hedefledikleri avcılığın yarısına bile ulaşamadı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül 'de sona ermesinin ardından sezona umutla başlayan balıkçılar, umduklarını bulamadı. Büyük tekne sahipleri bu sezon palamudun olmaması, hamsinin de istenilen irilikte olmaması nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşadıklarını belirttiler.Balıkçılar umutla başladıkları yeni av sezonunda umduklarını bulamadı. Hamsi sezonunun 12. ayın sonlarına doğru kapanacağını ve teknelerin Gürcistan, Rusya sularına geçerek buralarda avlanacağını belirten balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının da fazla olmasının hamsi avcılığını her an sona erdirebileceğini söylediler. Denizer Balıkçılık'ın sahibi Recep Denizer, avlanan hamsinin yüzde 20'sinin fabrikalara gittiğini belirterek, "Hamsi, daha evvelki yıllara göre bakılırsa sezon 11-12 ayın sonlarında kapanır. Bu süreçten sonra tekneler Rusya'ya geçer, orada avlanmaya devam eder. Daha evvelki yıllara göre bu sezon Karadeniz hamsisi istenilen irilikte değil. Şu anda yeniliyor, çok da yağlı, çok da lezzetli. İstediğimiz kadar bol çıkmamış olsa bile tüketiliyor. Avlanan hamsinin yüzde 20'si fabrikalara gidiyor, yüzde 80'i ise insan gıdası olarak tüketiliyor. Şu andaki görüntü bu. Hamsi avcılığı devam ediyor. Hamsi daha evvelki yıllara oranla kıyılarda değil çok açıkta avlanıyor. Bu şekilde ne kadar daha devam eder biz de kestiremiyoruz" dedi."Hamsi avı her an kesilebilir"Deniz suyu sıcaklığının hamsiyi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Denizer, "Deniz suyu sıcaklığı çok fazla. Hamsi her an bitebilir korkusu var. Allah'tan hayırlısı diyoruz. Bu sene palamut hiç ama hiç olmadı. Geçen yılın yüzde 1'i bile olmadı. Bu sene balıkçılar tahmin ettiklerinin yarısını bile alamadılar. Önceki yıllara oranla kötü. Büyük teknelerde 35-40 kişi çalışıyor. Daha evvelki yıllarda hem palamut hem hamsi olsun çok güzel avcılık oluyordu. Bu sene palamut hiç olmadı, hamsi var. Sıkıntı var, inşallah düzelir diye düşünüyoruz. Buna da şükürler olsun diyoruz. Her geçen gün sıkıntı oluşmayacak şekilde giderse iyi olur. Bu sene cepten yediler diyebiliriz, şu ana kadar görüntü bu" diye konuştu. - TRABZON