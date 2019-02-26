Balıkçılar Gölde Buldukları Yaralı Ördeği Kurtardı

Yalıhüyüklü balıkçılar gölde avlanırken yaralı halde suda buldukları ördeği kurtardı.
Balıkçı Ali Çetin
, arkadaşları ile gölde balık tutarlarken gölün ortasında gördükleri yaralı bir ördeği kurtararak evine götürdü.
Kızı Dilara (13) ile yaralı ördeği Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götüren Ali Çetin burada bulunan yetkililerden yardım istedi.
Yaralı ördeğe yetkililer ilk müdahaleyi yapmasının ardından konuyla ilgili bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, "Duyarlı vatandaşlarımız gölde balık avlarken bu ördeği bulmuşlar. Bize getirdiler tedavisi yapıldıktan sonra Çevre ve Orman Müdürlüğüne ait doğa korumaya yaralı ördeği teslim edeceğiz." dedi.
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Kaynak: AA