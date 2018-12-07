Balıkçılar Hava Şartlarının Düzelmesini Bekliyor

Hamsi avcılığı yapmak için Türkiye
'nin farklı kentlerinden Sinop
'a gelen balıkçılar, bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamıyor.
Zaman zaman hızı 30 kilometreye ulaşan sert rüzgar nedeniyle iki gündür denize açılamayan balıkçıların Sinop iskelesindeki bekleyişi devam ediyor.
Rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından denize açılmayı bekleyen balıkçılardan Ali Kuloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kötü hava koşullarının hüküm sürdüğünü söyledi.
Hamsinin Sinop ve çevresinde bulunmasından dolayı bölgede çok sayıda tekne olduğunu anlatan Kuloğlu, "Hamsi denizde bol ama hava bizlere müsaade etmiyor." dedi.
İki gündür bekleyişlerinin sürdüğünü dile getiren Kuloğlu, "Rüzgar hızını düşürmediği sürece burada beklemeye devam edeceğiz. Uyarıları dikkate almak durumundayız. Bu şartlarda denize açılmamız mümkün değil. İnşallah kısa sürede hava normale döner. Yağış devam etse bile rüzgar olmadığı sürece denize açılabiliriz." ifadelerini kullandı.
Balık fiyatları arttı
Bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle balık avının azalması, balık fiyatlarında da artışa neden oldu.
Kentte balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu
, dip ağları vasıtasıyla çok az miktarda balık avlandığına işaret ederek, "Avlanan balık miktarı talebi karşılamıyor. Dolayısıyla fiyatlar artmış durumda. Hamsi yok denecek kadar az. İstavrit, mezgit ve barbunya gibi balıklar avlanıyor. Miktarları az olduğu için de fiyatları 25-30 lira seviyelerine kadar yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye,Sinop
07 Aralık 2018 Cuma 14:08