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Balıkçılar iskelede avlanma saatini bekliyor

Türkiye'nin balık merkezlerinden olan Sinop'ta, iskelede balıkçı gemileri avlanmak için bekleyişlerini sürdürüyor.

13.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:51Balıkçılar iskelede avlanma saatini bekliyor
'nin balık merkezlerinden olan 'ta, iskelede balıkçı gemileri avlanmak için bekleyişlerini sürdürüyor.

Sinop'ta, avlanma saatlerinin olduğunu belirten balıkçı İsmail Değer, avlanmak için gemilerin akşam saatlerini beklediklerini ifade etti. Değer, "Avlanma saatleri var, saat 16.00'dan sonra avlanmaya çıkarlar, sabah 07.00'de de avlanmayı keserler. O saatten sonra avlanmak yasak. Biraz da deniz esiyorsa hava kötüyse haliyle limana yaklaşıyorlar, limanda bekliyorlar. Akşam saat 16.00 olduğunda da tekrar dışarıya avlanmaya çıkıyorlar. O nedenle iskelede bekliyor bu kayıklar, avlanmanın saatleri var o saatlerin dışında denizin içerisinde beklemiyorlar" dedi.

"Denizden ne çıkarsa bahtımıza"

Balıkçı Değer, hamsi avlanmak için beklediklerini belirtti. Değer, "Buradaki gemiler dışarıdan gelen Bandırma, Marmara'dan gelen kayıklar çoğunlukla. Bizim yerli kayıklarımızın çoğu Samsun, Giresun tarafında avlanıyor. Herkes hamsi arıyor, bazı kayıklarımız istavrit arıyor. Denizden ne çıkarsa bahtımıza" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Türkiye, Sabah, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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