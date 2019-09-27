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Balıkçılar istedikleri palamut umudunu bulmaya başladı

Karadenizli balıkçılar, av sezonunun başladığı 1 Eylül'den beri ağlarında istedikleri palamudu bulmaya başladı.

27.09.2019 15:03Balıkçılar istedikleri palamut umudunu bulmaya başladı
Karadenizli balıkçılar, av sezonunun başladığı 1 Eylül'den beri ağlarında istedikleri palamudu bulmaya başladı.

Özellikle palamut avında yaşanan büyük düşüş, balıkçıları gelecek günler adına tedirgin etmişti. Deniz suyunun soğumasıyla palamut tezgahlara düşmeye başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkçı Sefa Mete, "Rusya'da 15 derece olan deniz suyu sıcaklığı, Karadeniz bölgesinde ortalama 26-27 derece seyrinde izledi. Şuan da mevsimler normallere döndükçe palamut ve balık çeşitleri de normalleşmeye başladı. Şuan da Eylül ayının 25'inden sonra Sinop'ta ve çevre bölgede palamut avlanması daha bir yoluna girdi diyebiliriz. Palamut fiyatları olarak ise gramına göre 10, 20 ve 30 TL'den satışa sunuyoruz. Ayrıca 5 kilogramlık deniz levreğimiz ağlara takıldı. Kilosunu 100 TL'den satışa sunuyoruz" dedi. - SİNOP

Karadeniz, Sinop, Rusya, Eylül, Ekonomi

Kaynak: İHA

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