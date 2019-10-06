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Balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı

Kırklareli'nde teknelerinin karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar için kurtarma çalışması başlatıldı.

06.10.2019 09:10Balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı
Kırklareli'nde teknelerinin karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar için kurtarma çalışması başlatıldı.
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden akşam saatlerinde avlanmak için denize açılan 5 balıkçı fırtınaya yakalandı.
Sirkeçatağı mevkisinde savrulan tekneleri kayalıklara çarpan balıkçılar, kayalığın üzerine çıktı.
Gelen ihbarın ardından harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, fırtına nedeniyle bölgeye ulaşamadı.
Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Dalgalar nedeniyle zorluk yaşayan ekipler, zodyak botla balıkçılara ulaşmaya çalışıyor.
Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kırklareli, Kıyıköy, Vize, Güncel

Kaynak: AA

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