Balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı

Kırklareli
'nde balığa çıktıkları tekneleri karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar için kurtarma çalışması yürütülüyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Vize
ilçesine bağlı Kıyıköy
beldesinden akşam balığa çıkan 5 balıkçı fırtınaya yakalandı.
Sirkeçatağı mevkisinde savrulan tekneleri kayalıklara çarpan balıkçılar kayalık üzerine çıkarak beklemeye başladı. AFAD ve jandarmaya ihbar gelmesi sonrası olay yerine giden ekipler fırtına nedeniyle bölgeye gidemedi.
Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi.
Ekipler, zodyak botla balıkçılara ulaşmaya çalışıyor, yoğun fırtınaya bağlı dalgalarla ekipler güçlük yaşıyor.
Kurtarma çalışmaları sürüyor.