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Balıkçılar koronavirüs nedeniyle av sezonunu erken kapattı

Tekirdağlı balıkçılar koronavirüs salgınının yanı sıra havaların da kötü gitmesi nedeniyle bu yıl sezonu erken kapattı.

24.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:02
Tekirdağlı balıkçılar koronavirüs salgınının yanı sıra havaların da kötü gitmesi nedeniyle bu yıl sezonu erken kapattı.
Marmara'da eylülde "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, zaman zaman çok miktarda balık avladı bazen de elleri boş döndü.
Balıkçılar tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınına olumsuz hava koşullarının da eklenmesiyle, av yasağının başlayacağı 15 Nisan'dan önce paydos etti.
Ağlarını Süleymanpaşa sahilindeki balıkçı barınağına bırakan balıkçılar, zamanlarını evde aileleriyle geçirecek.
Tekirdağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından korunmak ve yayılmasını önlemek için erken paydos etme kararı aldıklarını söyledi.
Avladıkları balıklara talebin azaldığını belirten Pehlivanoğlu, "Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmıyorlar. Balık var ama talep yok. Biz de bu durumun önüne geçemeyeceğimiz için erken paydos etme kararı aldık. İnşallah bir an önce bu salgın biter ve normal hayatımıza döneriz." dedi.
Balıkçı İdris Şeremet de 20 civarında tayfası olduğunu, salgın nedeniyle paydos etme kararı aldıklarını ifade etti.
Tayfaların ve ailelerinin hayatını tehlikeye atmak istemediklerini vurgulayan Şeremet, şöyle konuştu:
"Evde kalmak, çoluk çocuğumuza, ailelerimize hastalık götürmemek için böyle bir karar aldık. Erken kontak kapatıp, paydos ettik. Ağlarımızı istifliyoruz. Evlerimize geçiyoruz. Denizlerde balık var. İş oluyor, çalışıyorduk. Emeğimizi kazanıyorduk. Ancak hayatımız daha önemli. Çoluk çocuğumuzun sağlığı daha önemli. Hayat sadece para kazanmak değil. Yeri gelecek para kazanmayacaksın, çünkü yaşamak daha önemli."
Şeremet, denizde daha çok hamsi ve istavrit, az miktarda da çinekop bulunduğunu, ancak avlanmayacaklarını sözlerine ekledi.
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Balıkçılar koronavirüs nedeniyle av sezonunu erken kapattı

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Şeremet, Güncel

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Balıkçılar koronavirüs nedeniyle av sezonunu erken kapattı

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