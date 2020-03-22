Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Balıkçılar öğle saatlerinde Arnavutköy sahiline akın etti - Haberler

Balıkçılar öğle saatlerinde Arnavutköy sahiline akın etti

Korona virüse karşı yapılan uyarılara aldırış etmeyen balıkçılar Arnavutköy sahiline akın etti.

22.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:15
Balıkçılar öğle saatlerinde Arnavutköy sahiline akın etti
Korona virüse karşı yapılan uyarılara aldırış etmeyen balıkçılar Arnavutköy sahiline akın etti. Polis ekiplerinin de yaptığı uyarıları dikkate almayan balıkçılar, ağ atmaya devam etti. 60 yaşındaki balıkçı Feyzi Güner, "Esas netice açık havada. Yasak getiriyor ama evde kaldığımda hasta olacağım. Açık havada neden hasta olayım ben. 4 duvar arası cezaevi gibi. Açık havaya çıkıp gezmemiz lazım, temiz hava almamız lazım" dedi.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına almaya başlatan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemleri ve yapılan uyarıları dikkate almayan balıkçılar Arnavutköy sahiline akın etti. Öğle saatlerinde sahile gelen balıkçıklar balık tuttu. Polis ekipleri, sahilde olan vatandaşlara ve balıkçılara "Değerli İstanbullular evlerinizde kalma, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım" şeklinde uyarıda bulundu.

Fakat balıkçılar polisin uyarısını dikkate almayarak ağ atmaya devam etti.

"Açık havada neden hasta olayım ben, 4 duvar arası cezaevi gibi"

Açık havada hasta olunmayacağını savunan 60 yaşındaki balıkçı Feyzi Güner, "Esas netice açık havada. Bu hastalık geliyor geçiyor. Ben 60 yaşındayım. Burada her zaman balık tutuyorum. Yasak getiriyor ama evde kaldığımda hasta olacağım. Açık havada neden hasta olayım ben. 4 duvar arası cezaevi gibi. Açık havaya çıkıp gezmemiz lazım, temiz hava almamız lazım. Ben hasta olacağım diye kokmuyorum. Korkudan dolayı hasta olur insan" şeklinde konuştu.

"Toptan evden çıkma yasağı olursa daha iyi önleneceğine inanıyorum"

Bir diğer balıkçı Uğur Yazçiçek ise, "Tabii ki hijyen önemli bizim için. Önlemimizi de alıyoruz. Yaşlılarımız evde kalsınlar. Onlar çıkmasınlar. Toptan evden çıkma yasağı olursa daha iyi önleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Arnavutköy, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

Sivas'ta polise sucuk sipariş eden 92 yaşındaki adamın isteği yerine getirildi - Haber İzmir'de yaşlılar yasağa rağmen pazarlara çıktı - Haber Samsun'daki yangında yaralanan kadın yaşamını yitirdi - Haber Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Haber İzmir'de iş yerine pompalı tüfekle saldırı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber
Loading