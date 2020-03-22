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Balıkçılar öğle saatlerinde Arnavutköy sahiline akın etti

Korona virüse karşı yapılan uyarılara aldırış etmeyen balıkçılar Arnavutköy sahiline akın etti.

22.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:33

Korona virüse karşı yapılan uyarılara aldırış etmeyen balıkçılar Arnavutköy sahiline akın etti. Polis ekiplerinin de yaptığı uyarıları dikkate almayan balıkçılar, ağ atmaya devam etti. 60 yaşındaki balıkçı Feyzi Güner, "Esas netice açık havada. Yasak getiriyor ama evde kaldığımda hasta olacağım. Açık havada neden hasta olayım ben. 4 duvar arası cezaevi gibi. Açık havaya çıkıp gezmemiz lazım, temiz hava almamız lazım" dedi.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına almaya başlatan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemleri ve yapılan uyarıları dikkate almayan balıkçılar Arnavutköy sahiline akın etti. Öğle saatlerinde sahile gelen balıkçıklar balık tuttu. Polis ekipleri, sahilde olan vatandaşlara ve balıkçılara "Değerli İstanbullular evlerinizde kalma, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım" şeklinde uyarıda bulundu.

Fakat balıkçılar polisin uyarısını dikkate almayarak ağ atmaya devam etti.

"AÇIK HAVADA NEDEN HASTA OLAYIM BEN, 4 DUVAR ARASI CEZAEVİ GİBİ"

Açık havada hasta olunmayacağını savunan 60 yaşındaki balıkçı Feyzi Güner, "Esas netice açık havada. Bu hastalık geliyor geçiyor. Ben 60 yaşındayım. Burada her zaman balık tutuyorum. Yasak getiriyor ama evde kaldığımda hasta olacağım. Açık havada neden hasta olayım ben. 4 duvar arası cezaevi gibi. Açık havaya çıkıp gezmemiz lazım, temiz hava almamız lazım. Ben hasta olacağım diye kokmuyorum. Korkudan dolayı hasta olur insan" şeklinde konuştu.

"TOPTAN EVDEN ÇIKMA YASAĞI OLURSA DAHA İYİ ÖNLENECEĞİNE İNANIYORUM"

Bir diğer balıkçı Uğur Yazçiçek ise, "Tabii ki hijyen önemli bizim için. Önlemimizi de alıyoruz. Yaşlılarımız evde kalsınlar. Onlar çıkmasınlar. Toptan evden çıkma yasağı olursa daha iyi önleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)

Balıkçılar öğle saatlerinde Arnavutköy sahiline akın etti

Kaynak: İHA

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Balıkçılar öğle saatlerinde Arnavutköy sahiline akın etti
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Arnavutköy, Polis, Güncel

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