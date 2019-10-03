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Balıkçılar umudunu hamsiye bağladı

Balıkçılar umudunu hamsiye bağladıDÜZCE – Batı Karadeniz Bölgesinde küçük balıkçı tekneleri limanda beklerken büyük tekne balıkçıları ise hamsi balığı avına odaklandı.

03.10.2019 13:14
Balıkçılar umudunu hamsiye bağladı
DÜZCE – Batı Karadeniz Bölgesinde küçük balıkçı tekneleri limanda beklerken büyük tekne balıkçıları ise hamsi balığı avına odaklandı.
Eylül ayı başında "Vira Bismillah" diyerek balık sezonuna başlayan balıkçılar umduklarını bulamadı. Havaların yavaş yavaş soğumaya başlaması ile birlikte balıkçıların umutları yükselmeye başladı. Romanya ve Bulgaristan tarafından gelen hamsi balığı sayesinde bu sene Karadeniz'de Hamsi balığı bolluğu yaşanılması bekleniyor. Küçük teknelerle avlanan balıkçılar ise palamut balığından istediğini alamadığı için lüfer ve çinekop gibi balık çeşitlerine yöneliyor.
Havaların soğuması ile balık avında artış beklediklerini söyleyen balıkçı Muharrem Gümüş, "Bu sene havaların sıcak gitmesinden dolayı balık avcılığından istediğimizi alamadık. Normalde bu aylarda Palamut balığını tonlarca olarak alırken bu sene tane tane yakalayabiliyoruz. Şu anda Palamut, Lüfer, Çinekop gibi balıkları avlamaya çalışıyoruz" dedi.
Balıkçılar umudunu hamsiye bağladı

Batı Karadeniz, Karadeniz, Eylül, Yerel

Kaynak: İHA

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