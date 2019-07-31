- Balıkçılar yeni sezondan umutlu: "İstavrit bol olacak, palamut henüz gözükmüyor"

TRABZON - Denizlerde av yasağının 1 Eylülde sona erecek olmasının ardından tekneler denize açılarak sezona palamut avı ile başlayacak. Balıkçılar, palamut için şu ana kadar aldıkları duyumlara göre bol olmayacağı yönünde tahminler yapıldığını belirtirlerken buna rağmen, yine de umutları yitirmediklerini söylediler.Balıkçı esnafı Mehmetcan Örseloğlu, sezonun palamut avı ile başlayacağını hatırlatarak temennilerinin sezonun bol geçmesi.Palamuttaki gözlemlerin şu ana kadar istenilen gibi olmadığını kaydeden Örseloğlu, "Sezon 1 Eylülde açılacak. Balıkçı esnafı olarak temennimiz bol av olması yönünde. Şuan ki gözlemlere göre palamudun bol olmayacağı yönünde. Sezonun açılışına 1 ay kadar var. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ne olabileceğini kestirmek çok zor. Ancak bu işin uzmanlarından aldığımız bilgilere göre bu sezon palamudun bol olmayacağı yönünde. Yeni sezonda palamudun az olması beklenirken istavritin bol olacağı söyleniyor. Palamut,bu aylarda görülmesi lazım. En azından şu an çingene palamudu yavaş yavaş tezgahlarda yerini alsın ki bu balığın çok olacağı işareti olsun" dedi.Uzun yıllar balıkçılık yaptığını, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının da ilk kez bu bu kadar yüksek olduğunu bunun da bazı balık türlerinin göçüne neden olduğunu kaydeden Örseloğlu, "Hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz. Yıllardır bu mesleğin içerisindeyim, ilk defa denizin bu kadar sıcak olduğunu şahit oldum. 27-28 derecelerden bahsediyoruz. Denizin bu kadar sıcak olması, bazı balık türlerinin farklı yerlere gitmesine neden oluyor" diye konuştu.Arap turistler kültür balıklarını daha çok seviyorArap turistlerin genellikle kültür balıklarını daha çok tercih ettiğini kaydedin Örseloğlu, "Arap turistler Somon başta olmak üzere çupra ve levreği çok seviyorlar. Bölgemiz çok sayıda turisti ağırlıyor. Dolayısıyla gitmiş oldukları yerlerde bize fiyatlardan canlarının çok yandıklarını söylüyorlar. Biz fiyatların tamamen altında satış yapıyoruz.. Restoranlarda, lokantalarda, turistik mekanlarda yedikleri balığın fiyatı ile bizden aldıkları balığın fiyatını karşılaştırınca çok şaşırıyorlar. Örneğin bize 1 tane balığın fiyatı 20 TL'mi diye sorduklarında biz de hayır; kilosu 20 TL diyoruz. Balıklarımızın çoğu ihracat yapılacak kalitede. Dünyada ki balık fiyatları normalde yüksek, bizim ülkemizde ise ucuz. Dolara endekslediğinizde 4 dolar ediyor. Bunu dünyanın hiçbir yerinde alma şansın yok . Bu balığın tanesi 4 dolara satılırken biz kilosunu bu fiyata satıyoruz"dedi.

Kaynak: İHA