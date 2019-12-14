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Balıkçılar yüzen yaban domuzunun karaya çıkmasına yardım etti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar, denizde yüzen yaban domuzunun karaya çıkmasını sağladı.

14.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:30Balıkçılar yüzen yaban domuzunun karaya çıkmasına yardım etti
'nin ilçesinde balıkçılar, denizde yüzen yaban domuzunun karaya çıkmasını sağladı.
Alınan bilgiye göre, ilçede balıkçılık yapan Yusuf Özen, arkadaşları ile denize açıldı.
isimli teknesi ile yönüne geçen Özen, Şevketiye önlerinde denizde yüzen bir yaban domuzu olduğunu fark etti.
Yusuf Özen ve arkadaşları boğazı geçmeye çalışan ve yaklaşık 16 mil boyunca yüzen domuza karaya çıkması için tekneyle yanına kadar yanaşıp yönlendirdi.
Balıkçılar, 1 saat süren çabalar sonucunda denizde yüzen yaban domuzunu Alpat altı mevkisinde karaya çıkmasını sağladı.
Karaya çıkan yaban domuzu daha sonra gözden kayboldu.
Yusuf Özen ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, "Domuz ile boğazın ortasında karşılaştık, karşı taraftan geliyordu. Yaklaşık 16 mil falan yüzmüş. Tekneye almak istedik ama çok büyüktü. Tahminim, 300 kilo civarlarında olabilir. Sadece dinlenmesine ve yönünü kısa yerden bulmasına yardımcı olarak karaya çıkmasını sağladık." dedi.

Çanakkale, Gelibolu, Lapseki, Börü, Güncel

Kaynak: AA

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