Balıkçılara 8 Milyon TL Destek Ödemesi Yapılacak

Kaynak: DHA

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı desteklemeleri kapsamında, küçük ölçekli avcılık yapan 10 bin 297 balıkçının, 8 milyon 200 bin TL tutarındaki destekleme ödemelerine bugün başlandı.Tarım ve Orman Bakanlığı destekleme ödemeleri, balıkçılara gemi büyüklüklerine göre 500, 750 ve 1000 TL olmak üzere 3 farklı kategoride ödeniyor. Destek ödemesi, 'Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği' kapsamında deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla ödeniyor. Deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçı filolarının yüzde 87'si, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerinden oluşuyor ve bu gemilerin toplam balık üretimindeki payı yüzde 10'lar civarında bulunuyor.Küçük ölçekli balıkçılar, üretimlerinin tamamına yakınının yerelde ve taze tüketilmesi nedeniyle gıda güvenliğine büyük katkı sunuyor. İç sularda faaliyet gösteren ruhsatlı balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 metreden küçük boylardaki ruhsatlı balıkçı gemileri, 2017 yılından itibaren destekleme kapsamına alınmış, geçen yıl 8 bin 762 balıkçı gemisi sahibine toplam 7 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştı. - Ankara