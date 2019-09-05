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Balıkçılarda çeşit arttı, fiyat düştü

1 Eylül tarihi itibariyle av yasağının kalkması sonrası balıkçılarda balık çeşidi artarken, fiyatlarda ise ciddi bir düşüş yaşandı.

05.09.2019 10:24 Balıkçılarda çeşit arttı, fiyat düştü
1 Eylül tarihi itibariyle av yasağının kalkması sonrası balıkçılarda balık çeşidi artarken, fiyatlarda ise ciddi bir düşüş yaşandı.

Av yasağın kaldırılıp sezonun açılmasıyla birlikte balık tezgahlarındaki ürün bolluğu da arttı. Ürün bolluğunun artması sonrası fiyatlardaki ciddi düşüş de vatandaşların balığa olan talebini arttırdı. Çanakkaleli Balıkçı Tuncay Dinç, av yasağının kalkması sonrası konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, fiyatların ilerleyen günlerde daha düşeceğini ön gördüklerini söyledi.

Sezonun açılmasıyla ürün çeşitliliğinin arttığını vurgulayan Tuncay Dinç, "Şu an fiyatlar düştü, çeşit bollaştı. Mesela; istavrit, hamsi, Karadeniz mezgit, sardalya bollaştı. Fiyatlar şu an düşük. Hatta biraz daha düşeceğini tahmin ediyoruz. Ürün çeşidi bundan sonra daha da bollaşır. Ama bu sene palamut biraz zor. Çünkü havalar sıcak gitti. Bu sebeple palamut maalesef kıt" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Tuncay Dinç, Eylül, Ekonomi

Kaynak: İHA

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