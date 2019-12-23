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Balıkçıların fırtına nöbeti

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle balıkçılar teknelerinde nöbet tutuyor.

23.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:19 Balıkçıların fırtına nöbeti
'nın ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle balıkçılar teknelerinde nöbet tutuyor.

Antalya genelinde etkili olan şiddetli fırtına bazı bölgelerde ağaçları kökünden söküp dev dalgalara sebep olurken, balıkçıları da alarma geçirdi. Fırtınanın gece de devam etme ihtimali üzerine küçük teknelerini karaya çıkartan balıkçılar, dalgalar sebebiyle karaya çekemedikleri büyük teknelerin içinde nöbet tutuyorlar. Gece daha büyük dalgaların gelebileceğini düşünen balıkçılar geceyi teknelerinin içinde ya da yanında geçirecekler. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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