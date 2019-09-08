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Balıkçıların istavrit mesaisine ilgi

Sinop'ta denizlerde av yasağının sona ermesiyle limanda istavrit avı için ağlarını denize bırakan balıkçıların zorlu mesaisi, gezi teknesiyle tur atan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

08.09.2019 16:16 Balıkçıların istavrit mesaisine ilgi

Sinop'ta denizlerde av yasağının sona ermesiyle limanda istavrit avı için ağlarını denize bırakan balıkçıların zorlu mesaisi, gezi teknesiyle tur atan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle birlikte, Karadenizli balıkçılar, kısmetlerini aramaya devam ediyor. Sinop'ta da balıkçılar, yeni sezonda avlanma çalışmalarını sürdürüyor. Kentte liman mevkisinde, kıyıya yaklaşık bir mil açıklıkta gemiden denize ağ bırakan balıkçılar, 130 kilo istavrit yakaladı.
Deniz suyunun henüz istenilen seviyede soğuk olmaması nedeniyle palamuttan umduğunu bulamayan Sinoplu balıkçılar, az da olsa ağlarına takılan palamutun memnun kalıp, yüzleri güldürdüğünü söyledi. Balıkçıların zorlu mesaisini, denizde tur atan gezi teknelerindeki vatandaşlar da ilgiyle izledi. Vatandaşlar bu anları, cep telefonu kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.



Sinop, Güncel

Kaynak: DHA

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