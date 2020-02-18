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Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Sinop'ta denize açılan balıkçıların yüzü, avladıkları kalkan balıklarıyla güldü.

18.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:19Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü
'ta denize açılan balıkçıların yüzü, avladıkları kalkan balıklarıyla güldü.

Karadenizli balıkçılar, Sinop açıklarında avladıkları kalkan balıkları ile limana döndü. Kentte balıkçılık yapan Olcay Karabulut, yaptığı açıklamada, bugünlerde kalkan avcılığının verimli geçtiğini söyledi. Avlanan kalkan balıklarını sezonun açılmasının ardından tezgahlarda satışa sunabildiklerini belirten Karabulut, "Avlanan kalkan balıklarının ağırlığı 8-9 kilogram arasında değişiyor. Tuttuğumuz balıkları kayıt altına alıyoruz. Çünkü sezon bittikten sonra kayıtlı olmayan kalkan balıklarının satışının yapılması mümkün değil. Biz de o nedenle kayıt altına alarak stokluyoruz" dedi.

Karabulut, kalkan avcılığının diğer balık türlerine oranla verimli geçeceğine inandığını belirterek, "Bugünlerde çok şükür, kalkan balığı yüzümüzü güldürdü. Balık bol olursa hem biz daha ucuza balık satma fırsatı yakalarız hem de vatandaş bol bol tüketme şansı yakalar" diye konuştu.

Karabulut, avlanan kalkan balığının kilogramının 250-260 liradan başlayan fiyatlardan satışa sunulduğunu kaydetti. - SİNOP

Sinop, Ekonomi

Kaynak: İHA

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