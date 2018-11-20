20 Kasım 2018, 20:04
»»

Balıkçının Ölümüyle İlgili 2 Kişiye Gözaltı (2)

Balıkçının Ölümüyle İlgili 2 Kişiye Gözaltı (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIZonguldak'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağının üstünden düşerek yaşamını yitiren balıkçı İlhami Köroğlu'nun, dövüldükten sonra aşağı atıldığı yönündeki iddia üzerine gözaltına alınan E.Ç. (19) ve aynı yaştaki M.Ç.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağının üstünden düşerek yaşamını yitiren balıkçı İlhami Köroğlu'nun, dövüldükten sonra aşağı atıldığı yönündeki iddia üzerine gözaltına alınan E.Ç. (19) ve aynı yaştaki M.Ç.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olayda kullandıkları değerlendirilen 2 sopa da adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ç.Ö. tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak,Kozlu
20 Kasım 2018 Salı 20:04