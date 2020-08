BALIKESİR Açacağı serginin tanıtımını at arabasında eserlerini gezdirerek yaptı

Açacağı serginin tanıtımını at arabasında eserlerini gezdirerek yaptı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde ressam Selçuk Kaltalıoğlu, düzenleyeceği resim sergisinin tanıtımını at arabalarıyla eserlerini sokak sokak gezip, göstererek yaptı. Ayvalık sokaklarında at arabası ile gezdirilen resimler, ilgi çekti.

Ressamlık yaşamı, yaklaşık 41 yıldır yaşadığı At Arabacıları Meydanı'nda geçen ve kent kültürünü kendine has üslubu ile tuvallere taşıyan Arif Buz, 12 Ağustos'ta açılacak '9/8'lik Resimler' adlı sergisinin tanıtımını, at arabası ile galeriye taşıdığı resimleri Ayvalık sokaklarında dolaştırarak yaptı. İlginç tanıtım da en az resimler kadar beğeni ve ilgi topladı. Beşiktaş Belediyesi Plastik Sanatlar Koordinatörlüğü de yapan Selçuk Kaltalıoğlu ve sanatçı arkadaşlarının önerisi ile resimlerini galeriye, geleneksel at arabası ile taşıyan ressam Arif Buz, Ayvalık'ın sembol mekanlarından Şeytan'ın Kahvesi'ne uğrayan at arabası ile serginin açılacağı duyurusunu yaptı. Buz, "Arkadaşlarım 'Bu şekilde tanıtım yapalım' dedi. Ben de onların isteklerine uydum. At arabacılar Meydanı'nda oluşan resimleri at arabası ile sergi salonuna taşıdık" dedi.

41 YILDIR GÖZLEMLEDİĞİ KİTLE VE MESLEK GRUPLARINI TUVALLERE YANSITTI

Ayvalık Orhan Peker Sanat Galerisi'nde 12-26 Ağustos arasında gezilebilecek sergisine sanatçı arkadaşlarının önerisi ile '9/8'lik Resimler' adını verdiğini belirten Arif Buz, "Herkes bir fikir attı ortaya, en uygun olan onların müzik ritmine uygun 9/8'lik ismini uygun bulduk. Bu sergi 2 yıllık bir çalışma. Burada Ayvalık'taki roman vatandaşların yaşam şekli ve mesleklerini öne çıkarmak istedim. 41 yıldır gözlemlediğim kitle. Bütün meslekler; ayakkabı boyacısı, hamallar, müzisyenler 30 civarında çalışma oldu. 2 adedi 110'a 85, 23 adedi 85'e 60, 5 adedi ise 1 metreye 2 metre çalışma oldu. Benim uzun zamandır tasarladığım, bu toplumun insanlarını, emekçileri çok merak ettiğim için öne çıkardım. Bu 3'üncü kişisel sergim, ama karma sergilerim fazla. Bundan sonraki planlarım konsept çalışmalar üzerine olacak. Daha önceki iki çalışmamda Ayvalık'ın sokakları ve Ayvalık'taki yabani bitkileri çalışmıştım. Şimdi bu Ayvalık'ta yaşayan insanlar olduğundan benim için daha önemli. Figürlere daha çok yöneldim" dedi.

Arif Buz, başta At Arabacılar Meydanı olmak üzere kentin farklı noktalarındaki yaşamı çizgisel figüratif tarzı ile anlatıyor. Günlük yaşam içindeki olaylardan yola çıkıp değişik malzemeler kullanarak yaptığı resimleri ile Ayvalık'ın gerçek yüzünü yansıtıyor.