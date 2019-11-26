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Balıkesir açıklarında 143 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasa dışı yollardan gitmek isteyen 3 lastik botta toplam 143 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

26.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:55Balıkesir açıklarında 143 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesi açıklarında 'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasa dışı yollardan gitmek isteyen 3 lastik botta toplam 143 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 31 erkek, 22 kadın, 50 çocuk, Afganistan uyruklu toplam 103 düzensiz göçmen yakalandı.
Diğer bir çalışmada ise Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu lastik bot içerisinde bulunan 14 Suriye, 12 Filistin, 8 Somali ve 6 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.
(Emrah Elmas/İHA)

Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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