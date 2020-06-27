Balıkesir Altınkum'da iki bloklu apartman karantinaya alındı

Balıkesir Altınkum'da iki bloklu apartman karantinaya alındıBALIKESİR'in Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'nde fırın ve pastanenin yer aldığı 4 katlı 2 blok halindeki apartman koronavirüs nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.

27.06.2020 23:39 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:44
Balıkesir Altınkum'da iki bloklu apartman karantinaya alındı
BALIKESİR'in Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'nde fırın ve pastanenin yer aldığı 4 katlı 2 blok halindeki apartman koronavirüs nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.
Edremit ilçesinin turistik Altınkum plajlarının bulunduğu İkizçay Mahallesi'nde, altında fırın ve pastane bulunan 2 bloktan oluşan 4 katlı apartman, Kovid-19 pozitif vaka yoğunluğu bulunması ve temasın engellenmesi amacıyla Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karar ile karantinaya alındı. Kararda, dünyayı etkisi altına alan ve tehdidin sürdüğü bildirilirken, ülkenin ve vatandaşların korunması ve salgının yayılmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi. Bina 14 gün boyunca karantinada kalacak. Balıkesir Altınkum’da iki bloklu apartman karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Balıkesir, Altınkum, Edremit, Güncel, Haber

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