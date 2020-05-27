BALIKESİR Apartman dairesindeki saksılarda kenevir yetiştirmiş

Apartman dairesindeki saksılarda kenevir yetiştirmişBALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen baskında saksıya dikilmiş 19 kök Hint keneviri bitkisi, 139 gram esrar ile kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ile aparatlar ele geçirildi.

27.05.2020 22:42 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:46
Apartman dairesindeki saksılarda kenevir yetiştirmiş
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen baskında saksıya dikilmiş 19 kök Hint keneviri bitkisi, 139 gram esrar ile kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ile aparatlar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir süredir takibe aldıkları A.Ç.H.?nin Akçay Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Narkotik köpeği Eko ile yapılan aramada 19 saksıya dikilmiş 19 kök Hint keneviri bitkisi, 139 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, bir hassas terazi ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ile aparatlar ele geçirildi. Hakkında 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmaktan' hakkında işlem başlatılan A.Ç.H.?nin, emniyetteki sorgusu sürüyor. BALIKESİR Apartman dairesindeki saksılarda kenevir yetiştirmiş

Kaynak: DHA

Etiketler: Kenevir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız Haber
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
ABD’deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Kanal D’deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Haber
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Haberler››Güncel››BALIKESİR Apartman dairesindeki saksılarda kenevir yetiştirmiş - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:29: İdlib şehidi Teğmen Tatar'ın naaşı Elazığ'da getirildi - Haber 22:24: Sivas'ta göktaşı nöbeti - Haber 22:23: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber 22:22: Park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra parka girdi: 1 yaralı - Haber 22:22: İdlib şehidinin ailesine acı haber verildi (2) - Haber 22:15: Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi - Haberler 21:15: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var - Haber 20:50: Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı - Magazin 20:38: Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı - Haber