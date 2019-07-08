08.07.2019 18:14
Haberler» Güncel» Haber

BALIKESİR Avşa Adası'nda tatilciler kendini denize attı

Avşa Adası'nda tatilciler kendini denize attıBalıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda termometreler 35 dereceyi görürken, tatilciler soluğu denizde aldı.

Avşa Adası'nda tatilciler kendini denize attı
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda termometreler 35 dereceyi görürken, tatilciler soluğu denizde aldı. Sıcak havadan bunalan tatilciler ve ada halkı kendilerini denize atarken, Avşa Adası'nın serinletici denizinde yüzdü.
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adaıs'nda vatandaşlar termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği şu günlerde serinlemek için soluğu denizde alıyor. Avşa Adası'nda tatilciler kumsallarda yoğunluk oluştururken, yaz mevsimi ve tatil sezonu olması dolayısıyla konaklama tesisleri de yüzde 80 oranında doldu. Özellikle İstanbul, Bursa, Tekirdağ'dan ve Türkiye in çeşitli şehirlerinden tatile gelen turistler Marmaranın gözdesi Avşa Adası'nı tercih ediyor. Bu doluluktan memnun olan otel sahipleri adanın turizmin temmuzun ilk haftası başladığını ve bundan sonra kurban bayramına kadar bu dolulukla gideceğini belirtti. BALIKESİR Avşa Adası'nda tatilciler kendini denize attı
Kaynak: DHA
Balıkesir, Marmara, Avşa, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:05   İnsan kaçakçılarına büyük darbe: 55 gözaltı
19:05   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bosna Hersek'teki Türk askerleri birliğine ziyaret
19:05   MO8 RUS Tipi Rus deniz mayını patlatılarak imha edildi
19:04   Öztrak: "Türkiye kendi hatalarının kurbanı olacaktır"
19:04   DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü
19:01   Emine Erdoğan'dan Yunus Emre Kültür Merkezine ziyaret
18:59   Başkan Kaya, İncirliova Belediyesinin ödemeleri hakkında bilgi verdi