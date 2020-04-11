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BALIKESİR Ayvalık'ta vatandaşların ihtiyaçları evde karşılanıyor

Ayvalık'ta vatandaşların ihtiyaçları evde karşılanıyorBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşların ihtiyaçları Vefa grupları tarafından karşılanıyor.

11.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:48
Ayvalık 'ta vatandaşların ihtiyaçları evde karşılanıyor
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşların ihtiyaçları Vefa grupları tarafından karşılanıyor.
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, dün gece sokağa çıkma yasağının ardından Vefa grupları tarafından vatandaşların ihtiyaçları evlerine götürülüyor. Tarım alanları ve süt üretim firmalarıyla birlikte, fırınlar, tüp dağıtım işletmeleri, eczaneler ile nöbetçi akaryakıt istasyonları da çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, vefa gruplarının tüp, su ve kömür üzerine dağıtımları saat 16.00'ya kadar sürdüreceği öğrenildi. BALIKESİR Ayvalık’ta vatandaşların ihtiyaçları evde karşılanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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