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Balıkesir balıkçı, üşüyen güvercini parkasında ısıttı

Balıkçı, üşüyen güvercini parkasında ısıttıBALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde balık tutan İbrahim Yiğitalp, iskelede bulduğu hareketsiz duran güvercini, parkasının içinde ısıttı.

26.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:01
Balıkçı, üşüyen güvercini parkasında ısıttı
BALIKESİR'in ilçesine bağlı Mahallesi'nde balık tutan İbrahim Yiğitalp, iskelede bulduğu hareketsiz duran güvercini, parkasının içinde ısıttı.
Edremit'in Akçay Mahallesi'ndeki iskelede, dün akşam oltayla balık tutan İbrahim Yiğitalp (32), bir güvercinin hareketsiz durduğunu fark etti. Güvercini yerden alan Yiğitalp, önce yarası olup olmadığına baktı ardından hayvanın donmak üzere olduğunu fark etti. Yiğitalp güvercini ısınması için parkasına aldı.
Güvercini bu şekilde ısıtan Yiğitalp, Akçay iskelesinde balık tutarken güvercini gördüm. Açlıktan iskeleye geldi sanırım, uçamıyordu. Önce sıcak bir yere bırakmayı düşündüm. Daha sonra ise eve götürmeye karar verdim. Hayvanları seviyorum. Evde bakıp, sağlığı iyice yerine gelince doğaya salacağım dedi.
Balıkesir balıkçı, üşüyen güvercini parkasında ısıttı

Edremit, Akçay, Güncel

Kaynak: DHA


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