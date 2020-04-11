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BALIKESİR Balıkesir sessizliğe büründü

Balıkesir sessizliğe büründüBALIKESİR'de, sokağa çıkma yasağının ardından, sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.

11.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:35
Balıkesir sessizliğe büründü
BALIKESİR'de, sokağa çıkma yasağının ardından, sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.
Balıkesir'in turistik Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri, sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü. Meydanlar kumrulara kalırken, sokaklarda polis ekipleri ve belediye temizlik işçileri haricinde kimse kalmadı. BALIKESİR Balıkesir sessizliğe büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: Balıkesir, Güncel
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