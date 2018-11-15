Balıkesir Basınından Tepki

Balıkesir
'de görev yapan görsel ve yazılı basın mensupları, son dönemde kendilerine yapılan hakaret söylemlerine tepki gösterdi Ali Hikmet
Paşa Meydanı'nda Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Ramazan Demir
'in de katılarak destek verdiği eylemde basın açıklaması yapan gazeteci Murat Tozan
, medya çalışanlarına dönük bu olumsuz davranışları kınadıklarını söyledi.
Tozan, hedeflerinde herhangi bir kurum, kuruluş ya da birey olmadığını belirterek, sahada çalışan basın mensuplarına yönelik üslup ve edep dışı münferit birçok hadisenin cereyan ettiğini kaydetti.
Son olarak dün bir açılış sırasında yapılan hakaret içerikli ifadelerin kabul edilemez olduğunun altını çizen Tozan, şöyle konuştu:
"Hiçbir gazete, radyo, televizyon muhabiri arkadaşımız taraf gözeterek haber yapmamaktadır. Öznesi tarafsız ve ilkeli gazetecilik olan camiamız da hiçbir basın toplantısına 'size üç beş kuruş para vereceğiz' daveti ile iştirak etmemektedir. Katıldığımız bu organizasyonlarda temel ilkemiz haber alma özgürlüğü olan kamuoyunu bilgilendirmektir. Dün bize hakaret eden kimlerse kamuoyu önünde esefle kınıyorum."
Açıklama sonrası basın mensupları ekipmanlarını yere bırakarak tepkilerini gösterdi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,Ramazan Demir,Balıkesir
15 Kasım 2018 Perşembe 15:27