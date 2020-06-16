BALIKESİR Başkan Arslan: Kaz Dağları 3T ile kalkınacak

Başkan Arslan: Kaz Dağları 3T ile kalkınacakBALIKESİR'in Edremit Belediyesi tarafından 25 yıl sonra yeniden tarıma açılan Edremit Ovası'ndaki 305 dönüm arazide sebze hasadına başlandı.

16.06.2020 21:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:17
Başkan Arslan: Kaz Dağları 3T ile kalkınacak
BALIKESİR'in Edremit Belediyesi tarafından 25 yıl sonra yeniden tarıma açılan Edremit Ovası'ndaki 305 dönüm arazide sebze hasadına başlandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Edremit'imiz 3T olarak adlandırdığımız turizm, tarih, tarım ile kalkınacak. 3T'nin tarım ayağında 305 dönüm arazide tarıma başladık" dedi.
Edremit Belediyesi tarafından Edremit Ovası'nda yaklaşık çeyrek asırdır ekilmeyen 305 dönüm arazide Başkan CHP'li Selman Hasan Arslan'ın girişimleri ile yeniden tohumlar toprakla buluştu. İlk olarak 146 dönüm arazide üretimine başlanan domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz ve fasulyenin hasadı başladı. Geri kalan arazide ise yem bitkileri ekimi yapıldı.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi ile Çıkrıkçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılan ortak hizmet projesi kapsamında ekilen salatalık ve kabak hasadına katıldı. Başkan Arslan, Kaz Dağları'nın eteklerinde Çıkrıkçı ve Bostancı bölgesinin bereketli topraklar olduğunu ve bu bereketli, verimli toprakların yeniden tarıma kazandırıldığını ifade etti. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yaptıkları ortak hizmet projesi kapsamında çiftçilere araç ve ekipman desteğinde bulunduklarını belirten Arslan, şunları söyledi:
"Buradaki temel hedefimiz yıllardır ekilmeyen bu topraklarda üreticinin sebze tarımında ürettiği ürünlerin hak ettiği fiyatla alınması. Tarafımızdan da alım garantisi verdik, ürünleri alacağız. Tabi ki aracının olmadığı bu durumda daha iyi fiyata satın alacağız ve bu ürünleri de insanlarımızla buluşturacağız. Üretici para kazansın iyi ürün üretsin, doğal ürünleri de daha uygun fiyata vatandaşlarımız alsın. Bu emeği yoğun bir iş fideyi dikmek, çapalamak ama biz teknolojiyi kullanmamız gerektiğini düşündük. Bir fide dikim makinesini kooperatifin hizmetine sunduk. Onlar bu aracı kullanıyorlar ve bir günde 40 dönüm yere ekim yapıyor. Bu makinelerden daha fazla temin edeceğiz ve teknolojiyi daha fazla kullanacağız. Kooperatifin hizmetine sunacağız ki daha çabuk, daha kaliteli, daha ucuz maliyetli ürünler elde edelim. Edremit tarım, sebze ve bu konularda merkez olacak. Bundan da hiçbir kuşkumuz yok bunu başaracağız" BALIKESİR Başkan Arslan: Kaz Dağları 3T ile kalkınacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Edremit Belediyesi, Kaz Dağları, Edremit, Güncel, Haber

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