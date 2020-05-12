BALIKESİR Başkan Yılmaz Balıkesir'in konumu maske yasağı kararında önemli rol oynadı

Başkan Yılmaz: Balıkesir'in konumu maske yasağı kararında önemli rol oynadıBALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentte yaşlı nüfusun yoğun olması, yazlık ikinci konutları sayısının fazla olması ve İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara gibi illerin geçiş güzergahında olmasının...

12.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:32
Başkan Yılmaz: Balıkesir'in konumu maske yasağı kararında önemli rol oynadı
BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentte yaşlı nüfusun yoğun olması, yazlık ikinci konutları sayısının fazla olması ve İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara gibi illerin geçiş güzergahında olmasının sokağa maskesiz çıkma yasağı kararının alınmasında önemli rol oynadığını söyledi.
Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, maske yasağını değerlendirdi. Balıkesir'in önemli bir konumda bulunduğunu belirten Başkan Yücel Yılmaz, "Balıkesir'de şu andan itibaren tüm hemşehrilerimizin sokağa çıktığında, maske takması kararını İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda aldık. Çünkü artık son dönemece girildi. Bu hastalıktan ilelebet kurtulmak için birimizin gösterdiği özen, diğerinin sağlığını etkiliyor. Balıkesir'in konumu maske yasağında kararında önemli bir rol oynadı. Balıkesir'de yaşlılarımızın sayısı ve dışarıdan gelen turistlerimizin sayısı oldukça fazla. Balıkesir aynı zamanda, İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir gibi illerin geçiş güzergahı altında olan önemli bir lokasyon. Bu nedenlerden dolayı, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararı yerinde buluyoruz. Biz de zaten kurulun içindeyiz. İnşallah bayrama kadar bu sürecin noktalanması veya en aza inmesi için hep beraber bütün şehir olarak bu mücadeleyi vereceğiz? dedi.
'TÜM AÇIK VE KAPALI ALANLAR YASAK KAPSAMINA ALINDI'
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu maskesiz sokağa çıkmayı tamamen yasakladı. Daha önce açık ve kapalı belirli alanlarda maske zorunluluğu getiren Kurul, yasak kapsamını tüm kente yaydı. Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu önceki kararlarında pazar yerleri, marketler, toplu çalışma alanları ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirmişti. Bugünkü kararda ise cadde, sokaklar, parklar, alış veriş merkezleri gibi tüm açık ve kapalı alanlar yasak kapsamına alındı." BALIKESİR Başkan Yılmaz Balıkesir’in konumu maske yasağı kararında önemli rol oynadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yücel Yılmaz, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Güncel, Haber

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