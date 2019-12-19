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Balıkesir Belediye Başkanı: Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu

2. Bandırma ve Çevresi Sempozyumu'nda konuşan Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın "Bizim dönemimizde makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu" şeklindeki çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

19.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:10

AK Partili Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Bizim dönemimizde makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu" şeklindeki sözleri büyük tartışma yarattı.

"SİYASETİ TRABZON TEMSİL EDİYOR"

2. ve Çevresi Sempozyumu'nda konuşan Yılmaz, "Askeriyesinde, memurunda vesairesinde devleti temsil eden bir insan varlığı var aslında burada. Siyaseti demiyorum. Siyaseti Trabzon temsil ediyor, Karadenizliler. Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu, bizim dönemde öyle" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Yılmaz'ın yapmış olduğu bu çıkış, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Siyaset arenasında Trabzonlu olanların varlığı son yıllarda dikkat çekerken, bu durum bazen de tartışmalara yol açıyor.

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Balıkesir Belediye Başkanı: Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu

Muhittin Yücel, Balıkesir, Bandırma, Politika, Güncel


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