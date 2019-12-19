Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kullandığı ifadelerle gündeme oturması sonrası vatandaşların dikkatini çekti. Kendisi hakkında aramalar yapılan Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz hakkında birçok soru soruldu. Başkanı Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir ve Yücel Yılmaz nereli gibi konular öne çıktı.

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ KİMDİR?

1975 yılında Almanya'da doğan Yücel Yılmaz Susurluk Yıldız Köyü'ndendir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamlayan Yılmaz; Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü bitirmiştir. Üniversite yıllarında Üniversite Öğrenci Başkanlığı yapmış, Balıkesir'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği yapmıştır.

Balıkesir'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okullarda İngilizce öğretmenliği yaptı. Balıkesir'de kurduğu YDS markasını, Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi konusunda öne çıkan şirketlerden biri haline getirmiştir. 8 farklı şehirde hizmet veren YDS Academy Dil Okulları, tüm Türkiye'ye İngilizce soru üreterek satışını yapan ve sınavlara soru hazırlayan, İstanbul merkezli YDS Yayıncılık şirketi vardır. YDS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile Türkiye'ye dil öğretimi konusunda yeni bir soluk kazandırmıştır. Yılmaz, 8 şehirde yabancı dil eğitimi veren şirketini kurdu.

İngiltere'de de şirketi bulunan Yücel Yılmaz; çalışma hayatındaki başarısını çeşitli sivil toplum kuruluşlarında sürdürmektedir. TOBB Delegesi olarak, Balıkesir'i Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde temsil etmektedir. En son üstlendiği Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini Karesi İlçe Belediye Başkan Adaylığı dolayısıyla bırakmıştır. Yücel Yılmaz evli ve biri kız, biri erkek iki çocuk babasıdır.

Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini belediye başkan adaylığı dolayısıyla bıraktı.

Yılmaz, 30 Mart 2014 yerel seçiminde Ak Parti'den Balıkesir, Karesi Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Belediye Başkan adayı seçildi.

Yücel Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.