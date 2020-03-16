Balıkesir BŞB'nin rakibi Final Gençlik
TBL'nin 24. hafta müsabakasında Balıkesir BŞB. Final Gençlik ile Kurtdereli Spor salonunda karşılacak.
16.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:36
TBL'nin 24. hafta müsabakasında Balıkesir BŞB. Final Gençlik ile Kurtdereli Spor salonunda karşılacak.
Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sıkıştırılmış haftanın ilk maçından galibiyet ile ayrılan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımı 18.03.2020 Çarşamba günü saat 18'de Kurtdereli Spor Salonu'nda Final Gençlik takımı ile yapacağı 2. maça hazırlanıyor.
Yalovaspor maçı galibiyeti ile play-off potasını zorlayan Balıkesir BşB takımı, en az 2 galibiyet parolası ile girdiği sıkıştırılmış haftanın ilk galibiyetini aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un oyuncularından Marvin Jefferson maç hakkında "İnandığımız zaman neler yapabileceğimizi herkes gördü. Biz iyi bir takımız. Sakatlıklarla mücadele ederken bile herkes yüzde yüzünü sahaya yansıttı. Burada bir aile ortamı var ve ailen için her şeyi yaparsın. Önümüzdeki maçları da kazanıp play off heyecanını bu şehre yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Coronavirüs salgını nedeni ile maçlar ikinci bir emre kadar seyircisiz oynanmaya devam edecek. Baskerbol severler TBF Tv'nin Youtube hesabından maçı naklen takip edebilecekler. - BALIKESİR
Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sıkıştırılmış haftanın ilk maçından galibiyet ile ayrılan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımı 18.03.2020 Çarşamba günü saat 18'de Kurtdereli Spor Salonu'nda Final Gençlik takımı ile yapacağı 2. maça hazırlanıyor.
Yalovaspor maçı galibiyeti ile play-off potasını zorlayan Balıkesir BşB takımı, en az 2 galibiyet parolası ile girdiği sıkıştırılmış haftanın ilk galibiyetini aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un oyuncularından Marvin Jefferson maç hakkında "İnandığımız zaman neler yapabileceğimizi herkes gördü. Biz iyi bir takımız. Sakatlıklarla mücadele ederken bile herkes yüzde yüzünü sahaya yansıttı. Burada bir aile ortamı var ve ailen için her şeyi yaparsın. Önümüzdeki maçları da kazanıp play off heyecanını bu şehre yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Coronavirüs salgını nedeni ile maçlar ikinci bir emre kadar seyircisiz oynanmaya devam edecek. Baskerbol severler TBF Tv'nin Youtube hesabından maçı naklen takip edebilecekler. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Kurtdereli Spor Salonu, Balıkesir, Spor
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