Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BALIKESİR Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi

Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibiBALIKESİR'in Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, işaret diliyle 'evde kal' çağrısı yaparak klip çekti.

07.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:24
Burhaniye 'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi
BALIKESİR'in Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, işaret diliyle 'evde kal' çağrısı yaparak klip çekti. Fiziksel engelli Gamze Padem de klipte yer aldı.
Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak dünyayı etkisine alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı önlemler alınırken, emniyet mensupları da virüsün etkilerini en aza indirmek için yoğun çaba göstermeye devam ediyor. Normal görevlerinin yanı sıra vefa gruplarında 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet götüren emniyet mensupları, bir yandan da salgına dikkat çekmek için çalışmalarda bulunuyor.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler de vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla klip çekti. İşitme engelli vatandaşların da düşünüldüğü klipte hem sesli hem görsel uyarılarda bulunuldu. Klipte ayrıca fiziksel engelli Gamze Padem de 'evde kal' uyarısında bulundu. Klip, emniyetin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. BALIKESİR Burhaniye’de emniyetten işaret diliyle ’evde kal’ klibi

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Haberin Videosu :

BALIKESİR Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››BALIKESİR Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada? Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Bakan Soylu’dan medyaya övgü dolu sözler Haberler
Bakan Soylu'dan medyaya övgü dolu sözler
Koronaya yakalanan MHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı Haberler
Koronaya yakalanan MHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var Haberler
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

00:33: KONYA Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi - Haber 00:31: CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:30: Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie: "Kovid-19 salgınında kontrolü sağladık" - Haber 00:30: Afrika Birliği'nden Kovid-19 sebebiyle Sudan'a uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılması çağrısı - Haber 00:28: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'a Kovid-19 tanısı konuldu - Haber 00:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:01: Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada - Haber 23:30: Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir - Haber 23:25: İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak - Haber 23:03: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler