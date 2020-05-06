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BALIKESİR Burhaniye'de sosyal mesafeli Hıdırellez kutlaması

Burhaniye'de sosyal mesafeli Hıdırellez kutlamasıBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, geleneksel Hıdırellez kutlaması, Karınca Deresi'nde yapıldı.

06.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:46
Burhaniye'de sosyal mesafeli Hıdırellez kutlaması
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, geleneksel Hıdırellez kutlaması, Karınca Deresi'nde yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl az sayıda vatandaşın katıldığı ve sosyal mesafenin dikkate alındığı kutlamada dilekler tutulup, dereye taş atıldı.
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Burhaniye ilçesinde, asırlardır kutlanan Hıdırellez, bu yıl koronavirüs gölgesinde yapıldı. Önceki yıllarda yüzlerce kişinin katıldığı Karınca Deresi'ndeki kutlamaya, bu yıl az sayıda vatandaş katıldı. Sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar, topladıkları taşları, dilek tuttuktan sonra dereye attı.
Koronavirüs salgınının sona ermesi için dilek tuttuğunu söyleyen Mustafa Ceylan, 'Ramazan ayında koronavirüsten kurtulmak için Allah'ın izniyle dileğimizi diledik. Dualarımızı ettik. İnşallah şu virüsten kurtuluruz" dedi.
Hıdırellez'i yıllardır kutladıklarını ifade eden Sebahat Kaya ise, "Her sene çoluğumuza çocuğumuza sağlık sıhhat, huzur ve iş dileriz. Bu sene virüs var ama biz yine de kutlamamızı yerine getirdik. Virüs var ama, bizi korkutamaz" diye konuştu.
Asuman Sezer de "'Kızımın kazancı bol olsun' dedim. Borçlarımızı ödeyelim dedik. Allah bizi bu zor durumdan kurtarsın dedik" şeklinde konuştu. BALIKESİR Burhaniye’de sosyal mesafeli Hıdırellez kutlaması

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hıdırellez, Burhaniye, Güncel, Haber

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