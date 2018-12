Balıkesir Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Balıkesir'de Yapılacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:35



12 Aralık 2018 Çarşamba 18:35

Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Balıkesir'de yapılacakDevrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR, Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Şampiyonaya Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluklarını elinde bulunduran 126 sporcunun katılacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, 'Eşsiz doğası, yeraltı ve yerüstü güzellikleri ile Türkiye'nin son dönemde parlayan yıldızı olan Balıkesir'i böylesine önemli bir organizasyon ile bir kez daha dünyaya tanıtma imkanı bulacağız' dedi.Balıkesir Valiliği, Türkiye Boks Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenecek olan Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası 18-22 Aralık tarihleri arasında Balıkesir'de yapılacak. Organizasyonla ilgili olarak Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.Şampiyona hakkında bilgilerin verildiği toplantıda konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, program hakkında bilgiler verdi. Şampiyonaya 126 sporcunun katılacağını söyleyen Arıcıoğlu, 35 ulusal ve uluslararası hakem ile 100'e yakın antrenörün de etkinlikte görev alacağını belirtti.'BOKS ŞAMPİYONALARINA DÜZEN GETİRDİK'Türkiye Şampiyonasının eskiden herkesin katılabildiği etkinlikler olduğunu söyleyen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 'Sayısı 700'ü bulduğu sporcuların katıldığı ama seyir zevki olmayan bir etkinlikti. Biz buna düzen getirmeye karar verdik. Türkiye'yi 3 bölgeye ayırdık. Her ilde il şampiyonası düzenledik ve kendi kilo ve kategorisinde birinci olanlara gruplara katılma hakkı tanıdık. Gruplara giden arkadaşlarımızda, gruplarında ilk 4'e girenleri de Türkiye Şampiyonasına iştirak etmesi noktasında karar almıştık. Böylece hem seyir zevki hem de sporun kalitesini yükseltmeyi amaçlamıştık. 3 yıldır da bunu yapıyoruz. Balıkesir, Türkiye'nin gözde bir memleketi. Türkiye'nin tatil yaptığı bir yer. Burada böyle bir organizasyonu yapmak mutlu ediyor. Federasyonumuzun en üst şampiyonası budur' dedi.'BALIKESİR'İ DÜNYAYA TANITMA İMKANI BULACAĞIZ'Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'na her şeyden önce Balıkesir olarak ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir olarak her zaman spor ve sporcunun yanında olduklarını ifade etti. Balıkesir'in birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kafaoğlu şöyle konuştu:'Ulusal düzeyde en büyük organizasyonlardan birisi olan ve önümüzdeki günlerde Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Türkiye Boks Şampiyonası'nın bir başka önemi ise ilimizin tanıtımına sağlayacağı katkıdır.Eşsiz doğası, yeraltı ve yerüstü güzellikleri ile Türkiye'nin son dönemde parlayan yıldızı olan Balıkesir'i böylesine önemli bir organizasyon ile bir kez daha dünyaya tanıtma imkanı bulacağız. Gerçekleştirilecek olan organizasyona değinecek olursak eğer, bugüne kadar Mersin, Ağrı ve Muğla'da; 3 Grupta yapılan müsabakalar sonucu finale kalan Boksörler Türkiye şampiyonasında şehrimizde mücadele edecekler.''ETKİNLİĞE AVRUPA DÜNYA ŞAMPİYONLARI KATILACAK'Şampiyonaya Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluklarını elinde bulunduran 126 sporcunun katılacağını söyleyen Kafaoğlu, 'Şampiyonadaki müsabakaları yönetmek üzere 35 Ulusal ve Uluslararası Hakemimiz görev yapacaklar. 100'e yakın antrenörümüz de sporcularımız ile birlikte müsabakalarda hazır bulunacak. Türkiye Boks Federasyonumuzun davetlisi olarak Balıkesir'e gelmesini beklediğimiz; bugüne kadar Boks sporuna hizmet etmiş Hakem, Sporcu ve Antrenör gibi Boksun Duayenlerini Balıkesir'de ağırlayacağız. 18 Aralık günü elemeler ve açılış seremonisi ile başlayacak ve 22 Aralık'ta finaller ve ödül töreni ile son bulacak.Her geçen gün biraz daha adından sıkça söz ettirmeye başlayan Boks Sporunda alt yapılarında günümüzde büyük önem kazandığını gözlemliyoruz. Özellikle Balıkesir'de boks sporu ile ilgilenen, amatör düzeyde de olsa bu spora gönül veren sporcularımız için büyük önem taşıyan bu organizasyona tüm Balıkesirlileri davet ediyoruz. Bizler Türk Milleti olarak sırtı yere gelmeyen pehlivanlar yetiştirdiğimiz gibi bileği bükülmeyen boksörlerde yetiştirmişiz. Türk boksunda yaptığı 359 maçın 358'ini kazanan Melih Açba gibi daha nice boksörlerin yetişmesi dileğiyle bu organizasyonun Balıkesir'de yapılması konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şampiyona da mücadele edecek olan tüm boksörlerimize başarılar diliyorum' dedi.VALİ'DEN VATANDAŞLARA KARŞILAŞMALARI İZLEYİN ÇAĞRISIBalıkesir'in bu tür büyük organizasyonları yapabilecek bir şehir olduğunu söyleyen Vali Ersin Yazıcı, şehrin spora önem verdiğini belirtti. Balıkesirlilere çağrıda bulunan Vali Yazıcı, 'Bu tür organizasyonlara gösterdiğimiz ilgiyi, bizim başka organizasyonları her anlamda, hangi spor olursa olsun hepsine talibiz. Ama burada halkımızın bu tür organizasyonlara göstereceği ilginin büyüklüğü bunu belirliyor. Biz boş tribünlere maçımızı oynarsak bundan herkesin haberi oluyor. Basketbol, yüzme ve boks federasyonlarının da haberi oluyor. İletişim çağındayız. Dolayısıyla teknik aksaklıkların olmaması, şehrin ilgisi alakası, hem salonda hem de buraya gelenlerle ilgisi bu tür organizasyonları arttıracaktır. Biz buradaki tüm heyet olarak sporu her manada desteklemeye gayret ediyoruz. Küçük yaş gruplarıyla sporu buluşturuyoruz. Sporun birçok dalıyla çocukları tanıştırıyoruz. Ama işin zirvesi olan Türkiye Büyükler Şampiyonası'nı iyi değerlendirmek lazım' diye konuştu.FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜGÖRÜNTÜ DÖKIÜMÜ:Şampiyona afişi ve toplantı salonundan görüntüler.Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç açıklaması.Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu açıklaması.Vali Ersin Yazıcı açıklamasıSalondan genel görüntüler.(Tür: Yurt)