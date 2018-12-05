Türkiye'de adı açıklanan ilk büyükşehir belediye başkanı olarak adın açıklanan Ahmet Akın, ilk oda ziyaretlerine Balıkesir Ziraat Odasından başladıklarını söyledi. "Kalkınmayı köyden, çiftçiden başlatacak bir kardeşiniz olarak Balıkesir Ziraat Odamızdan başladık" diyen Ahmet Akın, Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat'tan çiftçilerin sorunlarını dinledi. Akın hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın şöyle konuştu:

"Eğer Balıkesir'de köylümüzü, çiftçimizi hayvancımızı kalkındıramazsak esnafımızı kalkındıramayız. Esnafımızı kalkındıramazsak eşrafımızı kalkındıramayız. Köylünün milletin efendisi olduğunu da özümsemiş bir kardeşiniz olarak 4 senedir milletvekilliği dönemimde köylümüz ve üreticimiz için çalışmalar yaptım. Balıkesir'de köylerin nüfusu azalıyor. Çiftçilerimiz ekiyor ama ürün toprakta kalıyor. Sütçü sütünü sağıyor ama satacak yer yok. Süt üreticisi sütünü dökme noktasına geldi. Etimiz Türkiye'de bir marka ama marka demekle marka olunmuyor. Her şeyin bir stratejisi var. Bunların hepsi birleşecek ve sonun da sözümüz söz. Benim başkanlığımda köylümüz, çiftçimiz hayvancımız kazanacak. Çünkü kalkınmayı köyden başlatacağız. İstanbul, İzmir, Bursa'nın tam ortasında duruyor Balıkesir. Aslında Türkiye'de merkez Balıkesir'dir. Çünkü bir projemiz var adı 'Merkez Balıkesir'. Lojistik, ulaşım, yönetim ve tedarik olarak da merkez. Projelerimizin esasında en çok kazanacak köylümüz olacak. Atatürk köylü milletin efendisidir derken, kalkınmanın kırsaldan başlayacağını anlatmak için söylemiştir bu sözü. Bizde kalkınmayı kırsaldan başlatacağız. Bunlar için bütün projelerimizi hazırladık."