Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın İnsan Hakları Günü Mesajı!

Ahmet Akın açıklamasında şunları ifade etti:

"Hiç kimsenin rengi, milliyeti, dili, mezhebi ya da cinsiyeti onu diğerlerinden daha değerli yapmaz, ancak ve ancak farklı kılar. İnsan ancak ve ancak sadece insan olduğu için değerlidir.Bu anlayışı kendime ilke edinmiş biri olarak, Balıkesirli hemşehrilerime kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak, ötekileştirmeden hizmet etmeye gönül verdim. Benim başkanlığımda gönülleri kırarak değil gönülleri fethederek insanlarımıza hizmet edeceğiz. Balıkesir'de yaşayan herkes insan odaklı belediyecilik anlayışıyla, eşit hizmet alacak.

Katılımcı anlayışla, hemşehrilerimin görüşlerini alarak, sorunlarını ve taleplerini dikkate alarak, dertlerine derman olmak için projelerimizle Balıkesirimizi kalkındıracağız. Balıkesirimizi daha yaşanır bir şehir yapacağız. Herkesin imrenerek yaşamak istediği bir Balıkesir için hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlarım."