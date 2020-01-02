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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan esnaf ziyareti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç ilçesinde pazar esnafına ziyarette bulundu.

02.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:12 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan esnaf ziyareti
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç ilçesinde pazar esnafına ziyarette bulundu.
Perşembe Pazarı'ndaki tezgahları ve iş yerlerini ziyaret ederek esnafa "hayırlı işler" dileyen Yılmaz ve Avcu, hem esnafın hem de vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.
Yılmaz ve Avcu'ya, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, MHP İlçe Başkanı Emine Aygül, Bigadiç Belediye Meclisi üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Muhittin Yücel, Balıkesir, Bigadiç, Güncel

Kaynak: AA

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